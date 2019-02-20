Dolarda büyük düşüş! Son zamanların en düşüğünde! Dolar ne kadar oldu?

Piyasaların açıldığı haftanın ilk gününe 5,44 TL seviyelerinde başlayan dolar fiyatları akşam saatlerinde son zamanların en düşük seviyesine geriledi. Dolar fiyatları 3 ayın en düşük seviyesine inerek 5,37 TL’den işlem görmeye başladı. Peki dolarda son durum ne? Dolar düştü mü? Dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? İşte 5 Kasım Pazartesi dolarda son durum…

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'a yönelik yaptırımlarda Türkiye'nin muaf tutulacağını açıklamasının ardından dolar sert düşüş yaşadı. Açıklama öncesi 5,45 civarlarında seyreden dolar açıklama sonrası 5,40 seviyesine kadar indi. Dolar şu sıralar daha da düşerek 5,37 seviyesinden işlem görürken, euro ise 6,13 TL'den alıcı buluyor.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar kuru haftanın ilk işlem gününe 5,43 TL'den başladı. Bugün açıklanan enflasyon verisi sonrası bir hareketlilik görülmeyen dolar ABD'nin yaptırımdan muaf tutulan ülkeleri açıklamasının ardından 6 kuruş birden düştü.