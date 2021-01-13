Piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreciyle ilgili gelişmeler izlenmeye devam edilirken dolardaki düşüşte gün boyunca sürmeye devam ediyor. Hafta başlangıcına göre kur fiyatında düşüşünü sürdüren dolarla ilgili tüm bilgileri ve Euro'nun 13 Ocak 2021 tarihinde kaç TL olduğunu haberimizde yer verdik.

BİR DOLAR KAÇ TL? ANLIK DOLAR KAÇ TL?

Serbest piyasada dolar bir önceki kapanışa göre yüzde -%0,04 oranında değişim gösterdi. Saat 10.15 itibariyle bir dolar 7,4428 TL'de alınıyor, 7,4483 TL'den ise satılıyor.

Geçtiğimiz hafta son 5 ayın en düşük seviyelerini gören dolar/TL, yeni haftaya yüzde yükselişle başlarken yeni haftanın üçüncü gününde tekrardan düşüşe geçerek 7,44 oldu. Euro/TL'de de yükseliş gözükürken kur fiyatı 9,0891 lira seviyesine yerleşti.

BİR EURO KAÇ TL?

Euro önceki güne göre yüzde %0,02 oranında değişim gösterdi. Euro alış kuru 9,0891 TL, satış kuru ise 9,1003 TL’dir.

DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR? 12 OCAK 2021 SALI GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dolar kuru bugün açılışta 7,4428 liradan alınıyor, 7,4483 liradan satılıyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4572 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

EURO FİYATI

Piyasaların açılışında avro 9,0891 liradan alınıyor, satış fiyatı ise 9,1003 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta euronun satış fiyatı 9,106 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

CANLI DOLAR TAKİBİ | GÜNCEL DOLAR KURU| ŞİMDİ DOLAR NE KADAR ?

Döviz fiyatlarında anlık olarak değişim yaşanıyor. İşte bankalardaki güncel dolar kuru fiyatı...

13 Ocak 2021 Çarşamba günü bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

13 Ocak 2021 Çarşamba günü bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

PİYASALARIN GÜNDEMİ

Dolar/TL, 7,44 seviyelerinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,44 seviyesinde işlem görüyor.

Dün en düşük 7,4259, en yüksek 7,5184 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 10,4 azalışla 7,4572'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla bir önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 altında 7,4420'den işlem görüyor.

Avro/TL, aynı dakikalarda bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 9,0905'ten, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kaybıyla 10,1780'den satılıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi üyelerinin dün akşamki konuşmalarında mali teşviklerin önemine dikkati çekmesi ve Fed'in genişlemeci politikasını devam ettireceğini vurgulamaları sonrası dolar endeksi 4 günlük yükseliş rallisini sonlandırırken, şu dakikalarda dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 89,9 seviyesinde dengelendi.

Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,2214 seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve Fed'in yayımlayacağı Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşılamaya ilişkin gelişmelerin piyasaların gündeminde olduğunu ifade eden analistler, ABD'deki politik ve ekonomik gelişmelerin küresel ölçekte piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini kaydetti.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 16 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi. Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.