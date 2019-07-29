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Dolarda düşüş sürüyor! İşte son durum

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın geçen hafta 425 baz puanlık faiz indirimi sonrası önce 5.70'ten 5.76'ya çıkan, sonrasında ise 5.65'e gerileyen dolar güne yatay başladı. Dolar 5.60 seviyesine kadar geriledi.

Dolarda düşüş sürüyor! İşte son durum

Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan güçlü ekonomik verilere rağmen, dolar kurunda 3 kuruşluk düşüş yaşanmıştı. Böylece Dolar geçen haftayı 5.66 lira seviyesinde tamamladı.

SERT DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Tüm gözlerin çarşamba günü Fed'den gelecek faiz kararına çevrileceği haftada ise dolar açılışı 5.6710 liradan başladı. 29 Temmuz günü aşağı yönlü hareketle dolar 5.60 seviyelerini gördü

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