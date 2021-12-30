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  3. "Doları çıkaran da, düşüren de Allah'tır" diyen Abdurrahman Dilipak, eleştirilere yanıt verdi: "İnsanların Amentü'den haberi yok"

"Doları çıkaran da, düşüren de Allah'tır" diyen Abdurrahman Dilipak, eleştirilere yanıt verdi: "İnsanların Amentü'den haberi yok"

Dolar açıklamasıyla gündem olan Abdurrahman Dilipak, kendisine gelen eleştirilere yanıt verdi, "İnsanların Amentü'den haberi yok" diyen Dilipak, yeniden eleştirilerin odak noktası oldu.

"Doları çıkaran da, düşüren de Allah'tır" diyen Abdurrahman Dilipak, eleştirilere yanıt verdi: "İnsanların Amentü'den haberi yok"

Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabı üzerinden dolar açıklaması yapan Abdurrahman Dilipak, "Doları çıkaran da, düşüren de Allah'tı" cümleleriyle eleştirilerin hedefi olmuştu. Sosyal medyada gündem olan açıklamalarının ardından yeni bir mesaj yayınlayan Dilipak, "Bizden istenen Allah'ın rızasıdır" diyerek, yeniden gündem oldu.

Doları çıkaran da, düşüren de Allah'tır diyen Abdurrahman Dilipak, eleştirilere yanıt verdi: İnsanların Amentü'den haberi yok

"İNSANLARIN AMENTÜ'DEN HABERİ YOK"

Abdurrahman Dilipak, hareket halinde olan döviz kuruna yönelik, "Dolar 12, Euro 13 bariyerini aştı. Umarım bir çözüm yolu bulmuşlardır. Bu doları çıkaran da düşüren de Allah'tır! Her şey Allah'ın iradesi içindedir" diyen Dilipak, "Biz onun rızasına yönelmemiz gerek. Yoksa ABD'ye de, İsraile de, Şi'ye de, Elon Musk'a da o şeyleri yaptıran Allah'tır" ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine eleştirilerin hedefi haline gelen Dilipak, yeni bir açıklamayla yeniden gündeme geldi. Dilipak, "Benim mesajıma verilen tepkilere baktım da, bu insanların "Amentü"den haberi yok: Ve bil gaderi hayrihi ve şerrihi ne demek? Hayır da Şer de Allahın (cc) iradesi içindedir. Şeytan da Allahın (cc) iradesi içindedir. Bizden istenen Allahın (cc rızasıdır. Bunu bile anlamayanlar var." ifadelerini kullanarak kendini savundu.

Doları çıkaran da, düşüren de Allah'tır diyen Abdurrahman Dilipak, eleştirilere yanıt verdi: İnsanların Amentü'den haberi yok

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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