Dolunay ne zaman 2022? Eylül ayı dolunay hangi tarihte, saat kaçta?

Astroloji severlerin merakla beklediği Eylül ayı dolunayının ne zaman gerçekleşeceği araştırılıyor. Peki Dolunay ne zaman 2022? Eylül ayı dolunay hangi tarihte, saat kaçta?

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Dolunay ne zaman 2022? Eylül ayı dolunay hangi tarihte, saat kaçta?

Eylül ayında Balık burcunda gerçekleşecek dolunay, astrolojiyle yakından ilgilenenlerin odağında yer alıyor. Ayrıca bu eşsiz anları izlemek isteyenler de internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyorlar. Peki Dolunay ne zaman 2022? Eylül ayı dolunay hangi tarihte, saat kaçta?

Dolunay ne zaman 2022? Eylül ayı dolunay hangi tarihte, saat kaçta?

DOLUNAY NEDİR?

Dolunay, Ay'ın Güneş'e göre Dünya'nın ters tarafında kaldığı evresidir. Dolunay, Ay ile Güneş'in jeosentrik zahir boylamlarının farkı 180 derece olduğunda gerçekleşir.

Bu durumda Ay, Dünya'ya göre Güneş ile ters noktalardadır. Sinodik aya göre Ay'ın aynı evreleri arasındaki zaman ortalama 29.53 gündür.

Dolunay ne zaman 2022? Eylül ayı dolunay hangi tarihte, saat kaçta?

DOLUNAYIN KİŞİYE ETKİLERİ

Dolunay zamanları doğru kullanıldığında, olumlu hediyeleri olan bir zamandır. Sizin pozitif enerjinizi yükseltir ya da tam tersi duygularınızın üzerinde bir yıkım oluşturur. Dolunay çok büyük bir enerji akışı sağlar.

Dolunay ne zaman 2022? Eylül ayı dolunay hangi tarihte, saat kaçta?

DOLUNAY NE ZAMAN 2022? EYLÜL AYI DOLUNAY HANGİ TARİHTE, SAAT KAÇTA?

Eylül ayı dolunayı, 10 Eylül 2022 Cumartesi günü saat 12.58'de Balık burcunda gerçekleşecek.

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