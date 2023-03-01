Dom Telford kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dom Telford Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dom Telford adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dom Telford Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dom Telford 5 Aralık 1996 tarihinde Burnley şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Dominic David Telford şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dom Telford Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMI Sports Management yapmaktadır. Dom Telford, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Crawley Town futbol takımında oynamaktadır. Crawley Town takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dom Telford'nin Crawley Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dom Telford Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/domtelford34/

Dom Telford Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dom Telford isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dom Telford Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dom Telford futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Blackpool

1 Temmuz 2015 yılında Stoke

4 Ağustos 2017 yılında Bristol Rovers

31 Mayıs 2018 yılında Stoke

24 Temmuz 2018 yılında Bury

11 Temmuz 2019 yılında Plymouth Argyle

28 Ocak 2021 yılında Newport County

1 Temmuz 2022 yılında Crawley Town

Dom Telford Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dom Telford şuan Crawley Town takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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