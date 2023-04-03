Domagoj Begonja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Domagoj Begonja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Domagoj Begonja kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Domagoj Begonja ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.