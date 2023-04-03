Domagoj Begonja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Domagoj Begonja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Domagoj Begonja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Domagoj Begonja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Domagoj Begonja 7 Haziran 2005 tarihinde Šibenik şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Domagoj Begonja Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
HNK Hajduk Split U19 futbol takımında oynamaktadır. HNK Hajduk Split U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Domagoj Begonja'nin HNK Hajduk Split U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Domagoj Begonja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Domagoj Begonja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Hajduk U17
1 Temmuz 2022 yılında Hajduk U19
Domagoj Begonja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Domagoj Begonja şuan HNK Hajduk Split U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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