Domagoj Vida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Domagoj Vida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Domagoj Vida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Domagoj Vida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Domagoj Vida 29 Nisan 1989 tarihinde Nasice şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Domagoj Vida Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GPA Turkey yapmaktadır. Domagoj Vida, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Domagoj Vida'nin AEK Atina ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Domagoj Vida Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Domagoj Vida isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 12.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Domagoj Vida Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Domagoj Vida futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında NK Osijek

1 Temmuz 2010 yılında Leverkusen

1 Temmuz 2011 yılında Dinamo Zagreb

2 Ocak 2013 yılında Dinamo Kiev

4 Ocak 2018 yılında Beşiktaş

31 Temmuz 2022 yılında AEK Atina

Domagoj Vida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Domagoj Vida şuan AEK Atina takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Domagoj Vida Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Osijek (2003-2006)

Hırvatistan takımında 21 numaralı formasıyla 23 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 100 maçta 4 gol atmıştır.

Hırvatistan U21 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 2 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 2 numaralı formasıyla 5 Şubat 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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