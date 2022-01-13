Domaniç ne demek, TDK'ya göre Domaniç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Domaniç ne demek? Domaniç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Domaniç kelimesi. Peki Domaniç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Domaniç nedir, Domaniç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DOMANİÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Domaniç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Domaniç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kütahya iline bağlı ilçelerden biri

