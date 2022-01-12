2022 Marmara Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107211224Domestik ne demek, TDK'ya göre Domestik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Kocaeli Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106910285Azınlık Hükûmeti ne demek, TDK'ya göre Azınlık Hükûmeti kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1053104162022 Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104810371Formik Asit ne demek, TDK'ya göre Formik Asit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1048100262022 Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103910867Kozmetik ne demek, TDK'ya göre Kozmetik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Domestik ne demek, TDK'ya göre Domestik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Domestik ne demek, TDK'ya göre Domestik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Domestik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Domestik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Domestik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Domestik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Domestik ne demek, TDK'ya göre Domestik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Domestik ne demek? Domestik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi domestik kelimesi. Peki domestik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre domestik nedir, domestik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

DOMESTİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Domestik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Domestik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre domestik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İç, ülke içi
- Evcil
- Yerel, yerli

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT