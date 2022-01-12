Domestik ne demek, TDK'ya göre Domestik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Domestik ne demek? Domestik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi domestik kelimesi. Peki domestik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre domestik nedir, domestik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DOMESTİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Domestik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Domestik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre domestik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İç, ülke içi

- Evcil

- Yerel, yerli

