Dominic Nsobila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominic Nsobila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominic Nsobila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominic Nsobila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominic Nsobila 19 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominic Nsobila Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini S&E yapmaktadır. Dominic Nsobila, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Lions FC futbol takımında oynamaktadır. Accra Lions FC takımına - tarihinde katılmıştır. Dominic Nsobila'nin Accra Lions FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dominic Nsobila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominic Nsobila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominic Nsobila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominic Nsobila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominic Nsobila şuan Accra Lions FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Dominic Nsobila Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gana takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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