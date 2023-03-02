Dominic Poleon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominic Poleon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dominic Poleon kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dominic Poleon ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dominic Poleon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominic Poleon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dominic Poleon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominic Poleon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominic Poleon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominic Poleon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominic Poleon 7 Eylül 1993 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İngiltere,St. Lucia uyrukludur.Gerçek adı da Dominic Alfred Poleon şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominic Poleon Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMI Sports Management yapmaktadır. Dominic Poleon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ebbsfleet United futbol takımında oynamaktadır. Ebbsfleet United takımına 9 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Dominic Poleon'nin Ebbsfleet United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dominic Poleon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/MrPoleon

http://www.instagram.com/dom_poleon/

Dominic Poleon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominic Poleon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Dominic Poleon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominic Poleon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Leeds

15 Ekim 2012 yılında Bury

20 Kasım 2012 yılında Leeds

13 Şubat 2013 yılında Sheff Utd

3 Nisan 2013 yılında Leeds

1 Eylül 2014 yılında Oldham Athletic

2 Temmuz 2016 yılında AFC Wimbledon

1 Temmuz 2017 yılında Bradford

5 Temmuz 2018 yılında Crawley Town

2 Eylül 2019 yılında Newport County

30 Ocak 2020 yılında Dover Athletic

31 Mayıs 2020 yılında Newport County

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

9 Şubat 2021 yılında Ebbsfleet

Dominic Poleon kimdir

Dominic Poleon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominic Poleon şuan Ebbsfleet United takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Chelsea FC (2004-2008),
Southend United (2008-2010),
Leeds United (2010-2012)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dominic Poleon nereli

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