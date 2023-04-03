Dominik Breda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Breda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Breda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Breda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Breda 27 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Breda Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dominik Breda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jablonec B futbol takımında oynamaktadır. FK Jablonec B takımına 6 Eylül 2017 tarihinde katılmıştır. Dominik Breda'nin FK Jablonec B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dominik Breda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Breda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Breda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Breda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Hr. Kralove U19

6 Eylül 2017 yılında FK Jablonec B

3 Ağustos 2020 yılında Varnsdorf

31 Aralık 2021 yılında FK Jablonec B

Dominik Breda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Breda şuan FK Jablonec B takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dominik Breda Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Hradec Králové (2005 - 2017)

Çek Cumhuriyeti U17 takımında 9 numaralı formasıyla 25 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U16 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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