Dominik Dezamits kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Dezamits Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Dezamits adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Dezamits Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Dezamits 5 Temmuz 2003 tarihinde Oberwart şehrinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Dezamits Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dominik Dezamits, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paksi FC II futbol takımında oynamaktadır. Paksi FC II takımına - tarihinde katılmıştır. Dominik Dezamits'nin Paksi FC II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dominik Dezamits Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Dezamits isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Dezamits Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Dezamits futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Haladás U17

1 Temmuz 2020 yılında Haladás U19

1 Temmuz 2021 yılında Haladás

1 Temmuz 2022 yılında Paksi FC

2 Temmuz 2022 yılında Mosonmagyaróvár

31 Aralık 2022 yılında Paksi FC

Dominik Dezamits Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Dezamits şuan Paksi FC II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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