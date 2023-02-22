Dominik Gembicky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Gembicky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Gembicky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Gembicky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Gembicky 26 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Gembicky Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESAM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Trinec futbol takımında oynamaktadır. FK Trinec takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Dominik Gembicky'nin FK Trinec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dominik Gembicky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Gembicky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Gembicky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Gembicky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sl. Liberec B

1 Temmuz 2021 yılında Slovan Liberec

14 Şubat 2022 yılında 1.FK Příbram

30 Haziran 2022 yılında Slovan Liberec

3 Ağustos 2022 yılında Trinec

30 Haziran 2023 yılında Slovan Liberec

Dominik Gembicky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Gembicky şuan FK Trinec takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

TJ Sokol Jablonec nad Jizerou (2005 - 2009)SK Semily (2009 - 2010)FK Jablonec (2010 - 2012)SK Semily (2012 - 2013)FC Slovan Liberec (2013 - 2018)

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