Dominik Hasek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Hasek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Hasek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Hasek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Hasek 19 Temmuz 1998 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Dominik Hašek şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Hasek Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Ballgames a.s. yapmaktadır. Dominik Hasek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Chrudim futbol takımında oynamaktadır. MFK Chrudim takımına 5 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Dominik Hasek'nin MFK Chrudim ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dominik Hasek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Hasek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dominik Hasek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Hasek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Hradec Kralove

9 Ağustos 2018 yılında SK Prevysov

31 Aralık 2018 yılında Hradec Kralove

17 Ocak 2019 yılında Mlada Boleslav

30 Haziran 2019 yılında Hradec Kralove

9 Temmuz 2019 yılında Ml. Boleslav B

22 Şubat 2020 yılında Vlasim

31 Temmuz 2020 yılında Ml. Boleslav B

4 Ağustos 2020 yılında Chrudim

4 Şubat 2021 yılında Ml. Boleslav B

5 Şubat 2021 yılında Chrudim

25 Ocak 2022 yılında Bohemians 1905

30 Haziran 2022 yılında Chrudim

Dominik Hasek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Hasek şuan MFK Chrudim takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SK Třebechovice pod Orebem (2004 - 2008)FC Hradec Králové (2008 - 2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.