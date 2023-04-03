Dominik Holan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Holan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Holan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dominik Holan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dominik Holan 1 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Dominik Holaň şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dominik Holan Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Banik Ostrava B futbol takımında oynamaktadır. FC Banik Ostrava B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dominik Holan'nin FC Banik Ostrava B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dominik Holan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dominik Holan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
31 Mart 2019 yılında Karvina U17
9 Ağustos 2019 yılında Ostrava U19
1 Temmuz 2021 yılında Ostrava B
Dominik Holan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dominik Holan şuan FC Banik Ostrava B takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?MFK Vítkovice (2008 - 2012)
FC Baník Ostrava (2012 - 2017)
MFK Vítkovice (2017 - 2018)
FC Baník Ostrava (2018 - 2019)
MFK Karviná (2019)
FC Baník Ostrava (2019 - 2021)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.