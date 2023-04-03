Dominik Holan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Holan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Dominik Holan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dominik Holan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.