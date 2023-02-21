Dominik Janosek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Janosek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dominik Janosek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dominik Janosek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Dominik Janosek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Janosek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dominik Janosek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Janosek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Janosek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Janosek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Janosek 13 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Dominik Janošek şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Janosek Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RBR SportConsult a.s. yapmaktadır. Dominik Janosek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Pardubice futbol takımında oynamaktadır. FK Pardubice takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dominik Janosek'nin FK Pardubice ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dominik Janosek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Janosek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Dominik Janosek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Janosek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Zbrojovka Brno

17 Ocak 2018 yılında Slovacko

1 Temmuz 2018 yılında Viktoria Plzen

2 Temmuz 2018 yılında Slovacko

30 Haziran 2019 yılında Viktoria Plzen

12 Şubat 2020 yılında Mlada Boleslav

5 Şubat 2021 yılında Viktoria Plzen

6 Şubat 2021 yılında Fastav Zlin

30 Haziran 2021 yılında Viktoria Plzen

22 Şubat 2022 yılında Banik Ostrava

30 Haziran 2022 yılında Viktoria Plzen

21 Temmuz 2022 yılında Pardubice

Dominik Janosek kimdir

Dominik Janosek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Janosek şuan FK Pardubice takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

RAFK Rajhrad (2004 - 2009)
MFK Vyškov (2009 - 2010)
SK Sigma Olomouc (2010 - 2011)
RAFK Rajhrad (2011 - 2014)
FC Zbrojovka Brno (2014 - 2017)

Dominik Janosek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 9 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 2 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 2 numaralı formasıyla 13 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dominik Janosek nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Lamin Jawo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lamin Jawo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lamin Jawo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lamin Jawo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aron Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aron Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aron Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aron Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomas Ladra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Ladra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomas Ladra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Ladra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Harry Franklin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harry Franklin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Harry Franklin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harry Franklin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!