Dominik Janosek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Janosek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Janosek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Janosek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Janosek 13 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Dominik Janošek şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Janosek Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RBR SportConsult a.s. yapmaktadır. Dominik Janosek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Pardubice futbol takımında oynamaktadır. FK Pardubice takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dominik Janosek'nin FK Pardubice ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dominik Janosek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Janosek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dominik Janosek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Janosek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Zbrojovka Brno

17 Ocak 2018 yılında Slovacko

1 Temmuz 2018 yılında Viktoria Plzen

2 Temmuz 2018 yılında Slovacko

30 Haziran 2019 yılında Viktoria Plzen

12 Şubat 2020 yılında Mlada Boleslav

5 Şubat 2021 yılında Viktoria Plzen

6 Şubat 2021 yılında Fastav Zlin

30 Haziran 2021 yılında Viktoria Plzen

22 Şubat 2022 yılında Banik Ostrava

30 Haziran 2022 yılında Viktoria Plzen

21 Temmuz 2022 yılında Pardubice

Dominik Janosek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Janosek şuan FK Pardubice takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dominik Janosek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

RAFK Rajhrad (2004 - 2009)MFK Vyškov (2009 - 2010)SK Sigma Olomouc (2010 - 2011)RAFK Rajhrad (2011 - 2014)FC Zbrojovka Brno (2014 - 2017)

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 9 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 2 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 2 numaralı formasıyla 13 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.