Dominik Kostka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Kostka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Kostka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Kostka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Kostka 4 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Kostka Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Dominik Kostka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Pardubice futbol takımında oynamaktadır. FK Pardubice takımına 24 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Dominik Kostka'nin FK Pardubice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dominik Kostka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Kostka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Kostka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Kostka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Bohemians B

29 Ağustos 2017 yılında FK Dobrovice

5 Mart 2019 yılında Motorlet Praha

27 Temmuz 2019 yılında FK Zbuzany

1 Şubat 2020 yılında Gmünd

6 Ağustos 2020 yılında Slovacko B

24 Ocak 2021 yılında Pardubice

Dominik Kostka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Kostka şuan FK Pardubice takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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