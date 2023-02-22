Dominik Kotarski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Kotarski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Kotarski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Kotarski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Kotarski 10 Şubat 2000 tarihinde Zabok şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Kotarski Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&P Sport Management S.A.M. yapmaktadır. Dominik Kotarski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAOK Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dominik Kotarski'nin PAOK Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Dominik Kotarski Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dominikkotarski33/

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Dominik Kotarski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Kotarski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dominik Kotarski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Kotarski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2015 yılında Din. Zagreb U17

24 Şubat 2016 yılında Din. Zagreb U19

31 Ocak 2018 yılında Ajax U21

1 Temmuz 2019 yılında Ajax

2 Temmuz 2021 yılında HNK Gorica

30 Haziran 2022 yılında Ajax

1 Temmuz 2022 yılında HNK Gorica

2 Temmuz 2022 yılında PAOK

Dominik Kotarski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Kotarski şuan PAOK Thessaloniki takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dominik Kotarski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Tondach Bedekovčina (2006–2011), GNK Dinamo Zagreb (2011–2018)

Hırvatistan U21 takımında 1 numaralı formasıyla 8 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U20 takımında 12 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 1 numaralı formasıyla 9 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U18 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 1 numaralı formasıyla 21 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 1 numaralı formasıyla 8 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U14 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U15 takımında 1 numaralı formasıyla 25 Nisan 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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