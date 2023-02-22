Dominik Kriz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Kriz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Kriz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Kriz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Kriz 25 Eylül 1999 tarihinde Rosice şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Dominik Kříž şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Kriz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Varnsdorf futbol takımında oynamaktadır. FK Varnsdorf takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dominik Kriz'nin FK Varnsdorf ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dominik Kriz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Kriz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Kriz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Kriz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Zbrojovka Brno

25 Temmuz 2019 yılında SK Lisen

5 Eylül 2019 yılında Zbrojovka Brno

6 Eylül 2019 yılında 1.FK Příbram

31 Temmuz 2020 yılında Zbrojovka Brno

13 Ağustos 2020 yılında Vysehrad

1 Temmuz 2021 yılında Vik. Plzen B

16 Temmuz 2021 yılında SKF Sered

31 Aralık 2021 yılında Vik. Plzen B

25 Temmuz 2022 yılında Varnsdorf

30 Haziran 2023 yılında Vik. Plzen B

Dominik Kriz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Kriz şuan FK Varnsdorf takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Slovan Rosice (2006 - 2007)TJ Tatran Bohunice (2007 - 2008)FC Zbrojovka Brno (2008 - 2013)TJ Tatran Bohunice (2013 - 2014)FC Zbrojovka Brno (2014 - 2015)SK Líšeň (2015)FC Zbrojovka Brno (2015 - 2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.