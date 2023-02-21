Dominik Mares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Mares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Mares adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Mares Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Mares 3 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Dominik Mareš şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Mares Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dominik Mares, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Pardubice futbol takımında oynamaktadır. FK Pardubice takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dominik Mares'nin FK Pardubice ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dominik Mares Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Mares isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Mares Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Mares futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2019 yılında Bohemians U17

1 Temmuz 2020 yılında Bohemians U19

30 Temmuz 2021 yılında Pardubice U19

1 Temmuz 2022 yılında Pardubice

Dominik Mares Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Mares şuan FK Pardubice takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

AC Sparta Praha (2010 - 2016)FK Dukla Praha (2016 - 2019)Bohemians Praha 1905 (2019 - 2021)FK Pardubice (2021 - 2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.