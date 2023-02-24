Dominik Maris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Maris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Maris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Maris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Maris 22 Haziran 2000 tarihinde Békéscsaba şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Maris Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMGroup yapmaktadır. Dominik Maris, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Békéscsaba 1912 Elöre SE futbol takımında oynamaktadır. Békéscsaba 1912 Elöre SE takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Dominik Maris'nin Békéscsaba 1912 Elöre SE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dominik Maris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Maris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Maris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Maris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Békéscsaba U17

1 Temmuz 2017 yılında Békéscsaba U19

1 Ocak 2018 yılında Békéscsaba II

1 Temmuz 2018 yılında Békéscsaba

Dominik Maris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Maris şuan Békéscsaba 1912 Elöre SE takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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