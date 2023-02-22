Dominik Masek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Masek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Masek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Masek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Masek 10 Temmuz 1995 tarihinde Příbram şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Dominik Mašek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Masek Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nehoda Sport yapmaktadır. Dominik Masek, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Viagem Pribram futbol takımında oynamaktadır. FK Viagem Pribram takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dominik Masek'nin FK Viagem Pribram ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dominik Masek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Masek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Masek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Masek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında 1.FK Příbram

27 Ocak 2012 yılında Hamburg U19

1 Temmuz 2013 yılında Hamburger SV II

1 Temmuz 2015 yılında SC Cambuur

23 Ağustos 2016 yılında Bohemians 1905

4 Ocak 2019 yılında Mlada Boleslav

6 Temmuz 2019 yılında Fastav Zlin

31 Aralık 2019 yılında Mlada Boleslav

22 Şubat 2022 yılında Jablonec

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Viagem Pribram

Dominik Masek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Masek şuan FK Viagem Pribram takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dominik Masek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

1.FK Příbram (2002-2011), Hamburger SV (1/2012-2013)

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 22 numaralı formasıyla 7 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U17 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 7 gol atmıştır.

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