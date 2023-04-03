Dominik Peska kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Peska Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Peska adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dominik Peska Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dominik Peska 20 Mart 2001 tarihinde Brno şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Dominik Peška şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dominik Peska Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dominik Peska, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Zbrojovka Brno B futbol takımında oynamaktadır. FC Zbrojovka Brno B takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Dominik Peska'nin FC Zbrojovka Brno B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dominik Peska Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dominik Peska futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Z. Brno U19
1 Temmuz 2020 yılında FCZ Brno B
Dominik Peska Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dominik Peska şuan FC Zbrojovka Brno B takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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