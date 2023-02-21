Dominik Prochazka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Prochazka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Prochazka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dominik Prochazka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dominik Prochazka 25 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Dominik Procházka şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dominik Prochazka Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Teplice B futbol takımında oynamaktadır. FK Teplice B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dominik Prochazka'nin FK Teplice B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dominik Prochazka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dominik Prochazka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
27 Şubat 2019 yılında FK Teplice U19
1 Temmuz 2021 yılında Teplice B
Dominik Prochazka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dominik Prochazka şuan FK Teplice B takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Lokomotiva Česká Lípa (2014 - 2017)
Arsenal Česká Lípa (2017 - 2018)
FC Slovan Liberec (2018 - 2019)
FK Teplice (2019 - 2021)
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