Dominik Stranak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Stranak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dominik Stranak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dominik Stranak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dominik Stranak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Stranak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dominik Stranak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Stranak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Stranak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Stranak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Stranak 9 Ekim 1999 tarihinde Nitra şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Dominik Straňák şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Stranak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jan Reis yapmaktadır. Dominik Stranak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Trinec futbol takımında oynamaktadır. FK Trinec takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dominik Stranak'nin FK Trinec ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dominik Stranak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Stranak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Dominik Stranak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Stranak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Nitra B

1 Ocak 2019 yılında FC Nitra

12 Temmuz 2019 yılında Podbrezova

10 Mart 2020 yılında Novo. Lucenec

30 Haziran 2020 yılında Podbrezova

1 Ağustos 2020 yılında Frydek-Mistek

16 Nisan 2021 yılında 1.SK Prostejov

22 Temmuz 2021 yılında SK Unicov

20 Şubat 2022 yılında 1.SK Prostejov

21 Şubat 2022 yılında Puchov

1 Temmuz 2022 yılında Trinec

Dominik Stranak kimdir

Dominik Stranak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Stranak şuan FK Trinec takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dominik Stranak nereli

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