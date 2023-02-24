Dominik Sztojka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Sztojka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Sztojka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Sztojka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Sztojka 23 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Sztojka Dominik Balázs şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Sztojka Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vladan Filipovic yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vasas FC futbol takımında oynamaktadır. Vasas FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dominik Sztojka'nin Vasas FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Dominik Sztojka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Sztojka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Sztojka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Sztojka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Újpest U17

1 Ocak 2020 yılında Újpest U19

31 Temmuz 2020 yılında Vasas U19

1 Temmuz 2021 yılında Vasas FC

Dominik Sztojka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Sztojka şuan Vasas FC takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Dominik Sztojka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U19 takımında 6 numaralı formasıyla 4 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

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