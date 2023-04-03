Dominik Velecky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Velecky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Velecky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Velecky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Velecky 21 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Dominik Velecký şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Velecky Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Slovacko B futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Slovacko B takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Dominik Velecky'nin 1.FC Slovacko B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dominik Velecky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Velecky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Velecky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Velecky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Slovacko U19

12 Ağustos 2021 yılında TOP Oss

1 Eylül 2022 yılında Slovacko B

Dominik Velecky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Velecky şuan 1.FC Slovacko B takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

TJ Sokol Horní Němčí (2008 - 2009)1.FC Slovácko (2009)TJ Sokol Horní Němčí (2009 - 2010)TJ Sokol Slavkov (2010 - 2012)1.FC Slovácko (2010 - 2011)TJ Spartak Hluk (2012 - 2014)1.FC Slovácko (2014 - 2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.