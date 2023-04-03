Dominik Vincelj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Vincelj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Vincelj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dominik Vincelj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dominik Vincelj 16 Ocak 2004 tarihinde Zabok şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dominik Vincelj Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
NK Lokomotiva Zagreb U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dominik Vincelj'nin NK Lokomotiva Zagreb U19 ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Dominik Vincelj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dominik Vincelj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
29 Ağustos 2014 yılında Lokomotiva Jgd
1 Temmuz 2019 yılında Lokomotiva U17
1 Temmuz 2021 yılında Lokomotiva U19
Dominik Vincelj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dominik Vincelj şuan NK Lokomotiva Zagreb U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.