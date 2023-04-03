Dominik Vincelj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Vincelj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Dominik Vincelj kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dominik Vincelj ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.