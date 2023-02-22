Dominik Vott kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Vott Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Vott adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Vott Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Vott 13 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Vott Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dominik Vott, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Viagem Pribram futbol takımında oynamaktadır. FK Viagem Pribram takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dominik Vott'nin FK Viagem Pribram ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dominik Vott Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Vott isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Vott Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Vott futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Temmuz 2018 yılında Příbram U17

1 Temmuz 2019 yılında Příbram U19

1 Temmuz 2021 yılında 1.FK Pribram B

1 Temmuz 2022 yılında Viagem Pribram

Dominik Vott Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Vott şuan FK Viagem Pribram takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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