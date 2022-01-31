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Domino ne demek, TDK'ya göre Domino kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Domino kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Domino ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Domino nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Domino kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Domino ne demek, TDK'ya göre Domino kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Domino ne demek? Domino TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi domino kelimesi. Peki domino ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre domino nedir, domino kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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DOMİNO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Domino kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Domino kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre domino kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Üzerleri noktalarla işaretli dikdörtgen biçiminde yirmi sekiz taşla masa üzerinde oynanan bir oyun
- Maskeli balolarda giyilen kukuletalı uzun giysi

DOMİNO CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kahvede vakit tavla, dama ya da domino oynayarak geçer.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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