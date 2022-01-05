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Dömivole ne demek, TDK'ya göre Dömivole kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Dömivole kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Dömivole ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Dömivole nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Dömivole kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Dömivole ne demek, TDK'ya göre Dömivole kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dömivole ne demek? Dömivole TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dömivole kelimesi. Peki dömivole ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dömivole nedir, dömivole kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

DÖMİVOLE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dömivole kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Dömivole kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre dömivole kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Futbolda topun yere vurup sektiği anda, ayakla yapılan vuruş

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