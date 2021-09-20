Kalp Yarası 12. bölüm full, tek parça izle | ATV Kalp Yarası 12. bölüm canlı izleATV canlı Müge Anlı ile tatlı sert izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert full izle YOUTUBE 20 Eylül 2021 PazartesiHasta Bakımı Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Hasta Bakımı Teknisyeni Maaşları, ve İş İlanlarıMahmude isminin anlamı nedir, Mahmude ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Behresiz ne demek, TDK'ya göre Behresiz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Atlıhan isminin anlamı nedir, Atlıhan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Gelener isminin anlamı nedir, Gelener ne demektir? Kuranda geçiyor mu?BİM 21 Eylül 2021 kataloğu | BİM'de bu hafta neler var 21 Eylül 2021?Büro Memuru (İdari İşler) Maaşı Ne Kadar? 2021 Büro Memuru (İdari İşler) Maaşları, ve İş İlanlarıPakalın isminin anlamı nedir, Pakalın ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Domuz sandığı kardeşine ateş etti! Vicdan azabından kendisini de vurdu

Domuz sandığı kardeşine ateş etti! Vicdan azabından kendisini de vurdu

Erzurum’da Erol Ağırbaş isimli kişi kardeşi ve arkadaşları ile ava çıkmıştı. İddia edildiğine göre kazara kardeşi Volkan Ağırbaş'a tüfekle ateş etti ve öldürdü. Aynı tüfeği kendi kafasına doğrultup ateşleyen Ağırbaş, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, tedavisi sürüyor.

Domuz sandığı kardeşine ateş etti! Vicdan azabından kendisini de vurdu

Erzurum'un Pasinler ilçesinde, arkadaşlarıyla ava çıkan Erol Ağırbaş, iddiaya göre kazara kardeşi Volkan Ağırbaş'ı tüfekle vurarak, öldürdü. Aynı silahla kendisini de vuran Ağırbaş, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay dün Erzurum’un Pasinler ilçesinde gerçekleşti. Çiftçilik yapan Erol ve Volkan Ağırbaş kardeşler, arkadaşları ile beraber domuz avına çıkmıştı. İddia edildiğine göre Erol Ağırbaş, tüfekle çalıların arasına ateş etti. Sıktığı kurşun kazara kardeşi Volkan Ağırbaş’ın kalbine denk geldi.

Domuz sandığı kardeşine ateş etti! Vicdan azabından kendisini de vurdu

ÖNCE KARDEŞİNİ, ARDINDAN KENDİSİNİ VURDU

Erol Ağırbaş arkadaşlarıyla beraber hemen kardeşinin yanına koştu. Kardeşinin öldüğünü fark eden Ağırbaş, silahı kendi çenesinin altına dayayarak tetiğe bastı. Ağır yaralı durumda olan Ağırbaş, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne götürüldü ve ameliyata alındı.

Domuz sandığı kardeşine ateş etti! Vicdan azabından kendisini de vurdu

Geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakım servisine alınan Erol Ağırbaş’ın hayati tehlikesi devam ediyor. Olayla ilgili Jandarma soruşturma başlatırken, Volkan Ağırbaş'ın naaşı, yapılacak otopsinin ardından bugün toprağa verilecek.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT