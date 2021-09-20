Domuz sandığı kardeşine ateş etti! Vicdan azabından kendisini de vurdu

Erzurum'un Pasinler ilçesinde, arkadaşlarıyla ava çıkan Erol Ağırbaş, iddiaya göre kazara kardeşi Volkan Ağırbaş'ı tüfekle vurarak, öldürdü. Aynı silahla kendisini de vuran Ağırbaş, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay dün Erzurum’un Pasinler ilçesinde gerçekleşti. Çiftçilik yapan Erol ve Volkan Ağırbaş kardeşler, arkadaşları ile beraber domuz avına çıkmıştı. İddia edildiğine göre Erol Ağırbaş, tüfekle çalıların arasına ateş etti. Sıktığı kurşun kazara kardeşi Volkan Ağırbaş’ın kalbine denk geldi.

ÖNCE KARDEŞİNİ, ARDINDAN KENDİSİNİ VURDU

Erol Ağırbaş arkadaşlarıyla beraber hemen kardeşinin yanına koştu. Kardeşinin öldüğünü fark eden Ağırbaş, silahı kendi çenesinin altına dayayarak tetiğe bastı. Ağır yaralı durumda olan Ağırbaş, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne götürüldü ve ameliyata alındı.

Geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakım servisine alınan Erol Ağırbaş’ın hayati tehlikesi devam ediyor. Olayla ilgili Jandarma soruşturma başlatırken, Volkan Ağırbaş'ın naaşı, yapılacak otopsinin ardından bugün toprağa verilecek.