Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 deprem ile binlerce ölü ve yaralımızın olduğu depremde arama kurtarma çalışmalarında maden ozaklarında çalışan madencilerin bu arama kurtarma çalışmalarına katılarak kullanmış olduğu domuz tahkimatı kurtarma şekli gündeme gelerek Domuz damı tahkimatı nedir, nasıl yapılır, ne işe yarar, nerelerde kullanılır? Diye araştırılmaya başlandı, işte detaylar haberimizde.

DOMUZ DAMI TAHKİMATI NEDİR?

7 katlı binanın enkazı altında kalan depremzede, Taş Kömürü Zonguldak ekiplerinin yoğun çabası sonucunda 13 saat sonra kurtarıldı.

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Ekipler, depremzedeye ulaşmak için 8 metre derine indi. Depremzedenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Domuzdamı nedir, ne demek? Domuzdamı yöntemi nasıl, hangi durumda uygulanır? Madenciler bu yöntemle hayat kurtardı!

Domuz damı tipi yürüyen tahkimat; tek ya da iki parçadan oluşan sarmayı 4 veya 6 hidrolik direğin desteklediği tahkimat olarak biliniyor. Deprem enkazında da bu terimden faydalanılabiliyor.

DOMUZ DAMI TAHKİMATI NERELERDE KULLANILIR?

Domuz damı tahkimatı, yeraltı madenciliğinde bir tahkimat yöntemi tavan göçmelerini engellemek için kullanılır. bu yöntem madenciler Kahramanmaraş depreminde madenciler tarafından arama kurtarma çalışmalarında kullanılmıştır.