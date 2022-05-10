“Dön Bak Dünyamıza” isimli eTwinning projesi etkinlikleri devam ediyor

Proje yürütücüsü Tarih öğretmeni Filiz Fidanoğlu yaptığı açıklamada “Projemizin amacı, öğrencilerimize çevre duyarlılığı kazandırmak, doğanın ve hayvanların biz insanların sorumluluğunda olduğunu hatırlatmak, tarihi yapı ve eserleri yani dünyamızın kültürel miraslarının geleceğe özenle taşımamız gereken birer emanet olduğunu öğrencilere anlatmak, eğitimde Web2 araçlarını kullanarak bilişim araçlarının eğitime nasıl entegre edileceğini öğretmek, işbirliği ile çalışarak problem çözme, analiz , sentez gibi zihinsel yetenekleri geliştirmek “ dedi.

Tarık Buğra Anadolu Lisesi öğrencileri bu amaçlarla doğa yürüyüşü , hayvanları besleme ve Tarihi Yarımada’ya gezi etkinliklerini gerçekleştirdiler. Aynı zamanda web2 araçları ile afişler tasarlama, avatarlarla tanıtım videoları oluşturma gibi birçok faaliyetle bilişim araçlarının eğitimde kullanılması yönünde farkındalık kazandılar.

Okul Müdürü Özen Şenel bu tür projelerin topluma örnek teşkil ettiğini, duyarlılıkları sebebiyle tüm katılımcı ortakları tebrik ettiğini söyleyerek Tarık Buğra Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri olarak projelerin devam edeceğini belirtti.