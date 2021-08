Pop'un en büyük vokal ortaklıklarından biri olan Everly Brothers'ı kuran şarkıcı ve gitarist Don Everly ile ilgili acı haberi aile sözcüsü açıkladı. Peki Don Everly kimdir? | Neden öldü? | The Everly Brothers albümleri nelerdir? İşte ayrıntılar...

DON EVERLY KİMDİR?

Pop müziğin en büyük vokal ortaklıklarından biri olarak kabul edilen Phil ve Don Everly, 1950’lerin sonlarında ve 1960’ların başında, Bye Bye Love ve All I Have To Do Is Dream dahil olmak üzere dünya çapında hitlere sahipti.

İkili; Beatles, Hollies, Simon ve Garfunkel, Beach Boys, Byrds ve Crosby, Stills ve Nash üzerinde devrim niteliğinde bir etki yarattı.

1957-1962 yılları arasında ABD’de 15 hit şarkıya sahip olan ikili, Rolling Stone dergisi tarafından “rock’ın en önemli vokal ikilisi” olarak nitelendirildi. Everly Kardeşler, 1986 yılında Elvis Presley, Chuck Berry ve Little Richard gibi isimlerle birlikte Rock and Roll Onur Listesi’ne seçildiler ve 1997’de Grammy’de ömür boyu başarı ödülü aldılar. Isaac Donald Everly, 1 Şubat 1937’de Brownie, Kentucky’de kömür madencisi Ike ve Margaret Everly’nin oğlu olarak doğdu. Yetenekli bir gitarist olan Ike, 1930’ların sonlarında iki kardeşin aileleriyle birlikte Everly Family adlı bir grupta çaldıkları müzik kariyerinin peşinde ailesini Chicago’ya taşıdı. Grup 1953’te dağıldı, ancak Don ve Phil ikili olarak devam ettiler. Don’dan iki yaş küçük olan Phil, 2014 yılında 74 yaşında akciğer hastalığından öldü.

DON EVERLY NEDEN ÖLDÜ?

Everly Brothers'ı kuran şarkıcı ve gitarist Don Everly'nin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Acı haberi ailenin sözcüsü duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Don Everly, yaşamını yitirdi. Fakat açıklamada Everly'nin ölüm nedenine ilişkin her hangi bir bilgiye yer verilmedi.

Aileden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Don kalbinde hissettikleriyle yaşadı. Ruh eşi ve karısı Adela ile hayallerini yaşayabildiği ve onu bir Everly Brother yapan müziği paylaştığı için minnettardı.”

THE EVERLY BROTHERS ALBÜMLERİ NELERDİR?

Songs Our Daddy Taught Us 1958

The Everly Brothers 1958

It's Everly Time 1960

A Date With The Everly Brothers 1960

Both Sides Of An Evening 1961

Instant Party 1962

The Everly Brothers Sing Great Country Hits 1963

The Very Best Of The Everly Brothers 1963

Beat & Soul 1965

Rock 'N Soul 1965

Gone, Gone, Gone 1965