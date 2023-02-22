Donal Higgins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Donal Higgins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Donal Higgins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Donal Higgins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Donal Higgins 10 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Donal Higgins Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

University College Dublin futbol takımında oynamaktadır. University College Dublin takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Donal Higgins'nin University College Dublin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Donal Higgins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Donal Higgins isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Donal Higgins Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Donal Higgins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağustos 2018 yılında Galway United

1 Ocak 2021 yılında UCD

Donal Higgins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Donal Higgins şuan University College Dublin takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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