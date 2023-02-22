Donal Rocks kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Donal Rocks Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Donal Rocks adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Donal Rocks Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Donal Rocks 13 Temmuz 2000 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Donal Rocks Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Donal Rocks, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cliftonville FC futbol takımında oynamaktadır. Cliftonville FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Donal Rocks'nin Cliftonville FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Donal Rocks Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Donal Rocks isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Donal Rocks Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Donal Rocks futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Cliftonville

22 Temmuz 2022 yılında Newry City

31 Ocak 2023 yılında Cliftonville

Donal Rocks Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Donal Rocks şuan Cliftonville FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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