Donal Scullion kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Donal Scullion Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Donal Scullion adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Donal Scullion Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Donal Scullion 8 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Donal Scullion Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newry City AFC futbol takımında oynamaktadır. Newry City AFC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Donal Scullion'nin Newry City AFC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Donal Scullion Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Donal Scullion isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Donal Scullion Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Donal Scullion futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Newry City

Donal Scullion Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Donal Scullion şuan Newry City AFC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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