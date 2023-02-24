Donald Mellugja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Donald Mellugja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Donald Mellugja kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Donald Mellugja ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Donald Mellugja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Donald Mellugja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Donald Mellugja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Donald Mellugja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Donald Mellugja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Donald Mellugja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Donald Mellugja 31 Mayıs 1995 tarihinde Burrel şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Donald Mëllugja şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Donald Mellugja Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Donald Mellugja, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Egnatia futbol takımında oynamaktadır. KF Egnatia takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Donald Mellugja'nin KF Egnatia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Donald Mellugja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Donald Mellugja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Donald Mellugja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Donald Mellugja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2017 yılında KF Iliria

22 Ocak 2018 yılında KS Burreli

8 Eylül 2018 yılında KS Besa

6 Ağustos 2019 yılında FK Bylis

1 Şubat 2021 yılında FK Partizani

30 Ağustos 2021 yılında KS Kastrioti

26 Ocak 2022 yılında KS Burreli

29 Temmuz 2022 yılında KF Egnatia

Donald Mellugja kimdir

Donald Mellugja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Donald Mellugja şuan KF Egnatia takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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Donald Mellugja nereli

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