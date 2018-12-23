Donald Trump, istifa eden Jim Mattis'in görevinden beklenenden daha önce ayrılacağını duyurdu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, istifa eden Savunma Bakanı cs'in görevinden beklenenden daha önce ayrılacağını duyurdu. ABD Başkanı, twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şubat ayı sonuna kadar görevde kalması beklenen Savunma Bakanı Jim Mattis'in 1 Ocak'ta ayrılacağını ve yerine yardımcısı Patrick Shanahan'ın vekalet edeceğini açıkladı.

Başkan Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından istifa eden Savunma Bakanı James Mattis'in, istifa sonrası 28 Şubat 2019'a kadar görevinin başında kalması bekleniyordu.

Mattis, istifasıyla Suriye'den çekilme kararı arasında bağlantı kurmamıştı.