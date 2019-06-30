Donald Trump-Kim Jong Un görüşmesinde kriz! Beyaz Saray sözcüsü yaralandı

Beyaz Saray’ın CNN muhabiri Jim Acosta’nın sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, yeni Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, Donal Trump ve Kim jong Un'u görüntülemeye çalışan ABD’li ve Kuzey Koreli basın mensupları arasındaki itişme sırasında yaralandı.

Acosta, bir kaynağın Stephanie Grisham’ın vücudunda biraz morarmanın oluştuğunu söylediğini aktardı.

ABD Başkanı Trump, Kore sınırındaki Askerden Arındırılmış Bölge'yi ilk kez ziyaret etti. Dün 'görüşüp merhaba deme' çağrısı yaptığı Kuzey Kore lideri Kim'le sınırda tokalaştı, Kuzey Kore tarafına geçti. Böylece ilk kez bir ABD başkanı görevdeyken Kuzey Kore'ye adım atmış oldu. ABD, Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri de ilk kez yan yanaydı.