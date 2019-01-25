Donald Trump kongre ile uzlaştığını açıkladı

35 gündür kapalı olan federal hükümetin, 15 Şubat'a kadar yeniden açılması konusunda kongre ile uzlaştığını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump yaptığı konuşmada , "Hükümetin açılması için anlaşmaya vardık. Hükümetin üç haftalığına açılması için fonlamaya dair düzenlemeyi imzalayacağım. Kamu çalışanlarının ücretlerini bir an önce almalarını sağlayacağım" dedi.

Trump ayrıca, "Eğer sınır duvarında anlaşmaya varamazsak hükümet Şubat'ta tekrar kapanacak" yorumunu yaptı.