Donald Trump öldü haberlerine Beyaz Saray'dan açıklama!

Sosyal medyaya bomba gibi düşen 'Donald Trump öldü mü?' haberi anında gündem olmuştu. Gelen ilk bilgilere göre ABD yetkililerinin programlarını iptal ederek Beyaz Saray'a döndükleri ve acil koduyla toplandıkları yazılmıştı. Beyaz Saray'dan durumla ilgili son dakika açıklaması geldi. Buna göre: 'Pence'nin programını iptal etmesi olağanüstü bir durum değil.' ifadeleri kullanıldı. Aynı dakikalarda Kremlin'den de bir açıklama gelirken, Putin'in programını iptal etmesinin sebebinin, hayatını kaybeden 14 denizci için olduğu ifadeleri kullanıldı. Her iki tarafta Trump'ın öldüğü iddiasını yalanlamış oldu.



Son dakika: Beyaz Saray'dan açıklama! Pence programını Donald Trump için iptal etmedi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in New Hampshire eyaletine yapacağı seyahatini son anda iptal etmesi soru işaretlerine neden olurken, Beyaz Saray acil bir durum olmadığını açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı Pence, New Hampshire'a yapacağı seyahatini son anda iptal etti ve Washington'da kaldı.

Amerikan medyasında çıkan "Pence acil bir görüşme için Beyaz Saraya çağrıldı" haberlerinin ardından Pence'in Sözcüsü Alyssa Farah, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.