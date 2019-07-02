Donald Trump öldü mü? Sosyal medyayı sallayan soru

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın öldüğüne dair iddialar sosyal medyayı karıştırdı.Sosyal

medyayı sallayan soru! 'Donald Trump öldü mü?'

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın öldüğüne dair iddialar sosyal medyayı karıştırdı. Önce dünya gündeminde tartışılan iddia, şu anda Türkiye gündemini de meşgul ediyor. Sosyal medya kullanıcıları "Trump öldü mü?" sorusuna cevap arıyor.

ABD Başkanı Donald Trump hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Donald Trump öldü haberleri bir anda en çok arananlar arasında yerini aldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın öldüğü haberleri nereden çıktı? ABD Başkanı Donald Trump öldü mü? İşte bütün detaylar...

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence acil olarak Beyaz Saray'a çağrıldı. Aynı dakikalarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de birtakım ziyaretlerini iptal ederek toplantıya katılması tüm dünyada merak uyandırdı.

Sosyal medyada ise acil durumla ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bunlardan en dikkat çekeni ise ABD Başkanı Donald Trump'ın rahatsızlanarak hayatını kaybettiği şeklinde olan iddiaydı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Donald Trump'ın beyin kanaması sonucu öldüğü iddia edilmeye başlayınca mesele bir anda koptu gitti.

Trump öldü mü?

Sosyal medyadan yayılan iddialara göre, son olarak Japonya'daki G-20 zirvesine katılan Donald Trump, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Sosyal medya kaynıyor

Trump'ın hayatını kaybettiği iddiaları sosyal medyaya bomba gibi düşerken, gazeteci Nevzat Çiçek de sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Washington Kremlin Brüksel’deki hateketlilik nedeni ne olabilir İddialar:

1-) Denizaltı nükleer sızıntı,

2-) Trump öldü başkan yardımcısına protokol uygulanıyor,

3-) İran meselesi her şey normal...Bekleyip göreceğiz

Dünya bu haberle çalkalandı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence henüz bilinmeyen bir nedenle New Hampshire'a yapacağı ziyareti iptal ederek Washington'a geri döndü. Pence'in Beyaz Saray'a dönüşü ilk olarak 'acil durum' olarak tanımlansa da, daha sonra yetkililer durumun 'acil' olmadığı yönünde açıklamalar yaptı. Pence'in sözcüsü Alyssa Farah tarafından yapılan açıklamada, "Başkan Yardımcısı'nın Washington'da kalmasını gerektiren bir şeyler oldu. Alarm vermek için bir neden yok. New Hampshire'a yapacağı ziyareti yeniden planlamak için sabırsızlanıyor" ifadelerini kullandı. Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi ise durumun Başkan Trump veya Pence'in sağlık durumuyla ilgili olmadığını ve bir ulusal güvenlik konusu da olmadığını belirtti.