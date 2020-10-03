ABD Başkanı Donaldn Trump’ın koronavirüse yakalanmasının ardından yapılan tetkiklerin ardından doktoru Sean Conley'den açıklama geldi.

ABD Başkanı Donaldn Trump’ın doktoru Sean Conley, Trump’ın durumu hakkında yaptığı basın açıklamasında Conley, “Başkan’ın sağlığı iyiye gidiyor. En gelişmiş izleme ve ihtiyaç duyabileceği her türlü bakımı sağlamak için bir önlem olarak Başkan'ı Walter Reed'e götürmemizi tavsiye ettim” dedi.

NE OLMUŞTU?

Donald Trump, danışmanı Hope Hicks'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından kendisine ve eşine yaptırdığı testin pozitif olduğunu sosyal medya hesabı twitter üzerinden duyurdu.ABD Başkanı Trump, Kovid-19'a yakalandığını Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamasında Trump, "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerini kullandı. Trump, kısa süre önce, danışmanlarından Hope Hicks'in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisi ile eşinin karantina sürecine başlayacağını açıklamıştı. Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks, son dönemde ABD Başkanı'nın birçok seçim gezisinde yanında yer alan isimlerden biriydi.