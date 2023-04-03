Donart Asani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Donart Asani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Donart Asani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Donart Asani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Donart Asani 18 Haziran 2002 tarihinde Uzwil şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kosova,İsviçre uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Donart Asani Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Donart Asani, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Wil 1900 II futbol takımında oynamaktadır. FC Wil 1900 II takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Donart Asani'nin FC Wil 1900 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Donart Asani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Donart Asani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında St. Gallen U17
1 Temmuz 2019 yılında St. Gallen U18
1 Ocak 2020 yılında FC Wil II
Donart Asani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Donart Asani şuan FC Wil 1900 II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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