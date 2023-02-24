Donat Barany kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Donat Barany Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Donat Barany adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Donat Barany Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Donat Barany 4 Eylül 2000 tarihinde Debrecen şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Donat Barany Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vladan Filipovic yapmaktadır. Donat Barany, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Debreceni VSC futbol takımında oynamaktadır. Debreceni VSC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Donat Barany'nin Debreceni VSC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Donat Barany Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Donat Barany isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Donat Barany Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Donat Barany futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Debrecen U17

1 Temmuz 2017 yılında Debrecen U19

1 Temmuz 2018 yılında Debrecen II

2 Ağustos 2019 yılında Debreceni EAC

30 Haziran 2020 yılında Debrecen II

1 Temmuz 2020 yılında Debrecen

Donat Barany Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Donat Barany şuan Debreceni VSC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Donat Barany Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Báránd KSE, Hajdúböszörményi TE (-2012)

Macaristan U21 takımında 17 numaralı formasıyla 13 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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