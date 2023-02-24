Donat Palfi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Donat Palfi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Donat Palfi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Donat Palfi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Donat Palfi 8 Mart 2000 tarihinde Győr şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Donat Palfi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Donat Palfi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szombathelyi Haladás futbol takımında oynamaktadır. Szombathelyi Haladás takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Donat Palfi'nin Szombathelyi Haladás ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Donat Palfi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Donat Palfi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Donat Palfi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Donat Palfi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Győr U17

1 Ocak 2017 yılında Győr U19

1 Temmuz 2017 yılında ETO FC Győr

28 Temmuz 2018 yılında Gyirmót FC

2 Temmuz 2021 yılında ETO FC Győr

12 Temmuz 2022 yılında Haladás

Donat Palfi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Donat Palfi şuan Szombathelyi Haladás takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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